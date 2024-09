Cuánto te quitan del sueldo cada mes para la hucha de las pensiones y cuánto te quitarán en 2025

Desde 2023 nuestro sueldo es un poco más bajo porque desde ese año se aplica una nueva cotización que antes no pagábamos. Todo se debe al MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional , un instrumento de control sobre el gasto en pensiones al que está sujeto España. El MEI obliga a empresas y trabajadores a subir el pago de cotizaciones de ahora a 2030 , un poco cada año. En concreto, este año las empresas pagan un 0,58% más, y los trabajadores un 0,12% más. Gracias a nueva cotización se está llenando de nuevo el Fondo de Reserva de la Seguridad Social , la hucha de las pensiones, que en 2021 tenía 2.000 millones y que ahora acumula más de 7.000 millones de euros. Pero ¿cuánto supone esta cotización realmente para nuestros bolsillos?

La última reforma de pensiones incluye la creación de un mecanismo de control para que las cuentas en pensiones no se descontrolen. Es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, MEI, que obliga a España a tener un colchón financiero en forma de Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la hucha de las pensiones, por si el gasto en pensiones sube más de lo esperado. Si esto se produce, se echará mano al fondo de reserva, y si aún así los gastos siguen descontrolados, o se buscan más ingresos o se recortarán las pensiones. Que nadie se asuste, hasta 2033 no se verá si hay o no una desvío en lo previsto en el ya publicado Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea de 2024 (Ageing Report 2024).