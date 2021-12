Los jóvenes de hoy soportan un paro por encima el 30%, uno de cada cuatro está en riesgo de pobreza, el sueldo medio de los menores de 29 años es de 973 euros, no pueden emanciparse hasta pasados los 30 años, y no pueden tener su primer hijo hasta los 35.

Ante estos datos muchos se plantean si es justa la redistribución de los recursos públicos que se hace actualmente. Para el economista de la Universidad Pompeu Fabra, Guillem López Casanovas, existe una desproporción entre el en gasto social destinado a mayores y a jóvenes en favor de los más mayores "esto era lógico cuando la política pública tenía que dar a nuestros mayores lo que la ocupación laboral daba a los más jóvenes en materia de productividad y salarios. Ahora éste ya no es el caso, y las políticas no han cambiado pese a los cambios demográficos y del mercado de trabajo".

El panorama no es muy alentador, pero la realidad puede ser distinta en el futuro. Para el demógrafo e investigador del CSIC Julio Pérez Díaz, "lo que no podemos hacer es comparar a los jóvenes con los mayores actualmente. O comparamos a los jóvenes de hoy con los mayores cuando eran jóvenes, o proyectamos cómo van a ser los jóvenes actuales cuando sean mayores, cosa que no sabemos. No puedes comparar generaciones, si no lo haces a la misma edad", argumenta Pérez Díaz.

Simón asevera que "resulta peligroso entrar en una guerra de generaciones. Es un camino poco fructífero. No hablamos de una generación perdida, sino de un potencial país perdido. Si no existen oportunidades para los jóvenes, no hay posibilidades para nadie, ya que, si no consiguen empleo, los jóvenes no se emanciparán y, a la larga, no se podrán pagar más pensiones y caerá la productividad. Todo es una rueda. Hay que hacer políticas más ambiciosas para jóvenes porque la propia pirámide demográfica juega en su contra. Necesitamos un nuevo pacto intergeneracional".