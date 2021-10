Los italianos del "dolce far niente" también se jubilan más tarde, si no han cotizado lo suficiente. En 2021 pueden jubilarse a los 62 años si su vida laboral es de 38 años o más. Si no, este año ya tienen que jubilarse a los 67 años. Pero es que a partir del año que viene sus pensiones se ajustarán cada dos años a la esperanza de vida, con lo que serán recortadas en relación a las que disfrutan ahora.