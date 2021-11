Luz Sánchez-Mellado, sobre los uppers: "Por una parte escuchan que tendrían que trabajar hasta los 70 y por otra sus empresas les invitan a irse"

La experiencia de los boomers es incuestionable, la propia periodista escribe que están como nunca, "en su mejor momento de forma y fondo en oficios donde sabe más el diablo por viejo que por diablo y vale más maña que fuerza. Tienen tablas, criterio y agenda llena de contactos de los buenos" . Pero la situación de toda la generación del baby boom no es la misma.

Como la periodista reflexiona, mientras unos "tienen a sus críos criados, la hipoteca pagada y casa en la playa", la situación de otros tantos es bien diferente. "Otros son aún la mortadela del sándwich, sepultados entre una losa de unos padres que ya no se valen y unos hijos que aún no vuelan". La mayoría de ellos ahora mismo se encuentran desubicados al ver como se acerca su fecha de jubilación y no tienen claro hasta cuándo tendrán que estar activos laboralmente para mantener íntegra su pensión, si finalmente jubilarse antes tendrá penalización y solo habrá incentivos para los que decidan ampliar unos años su vida laboral.