El Mecanismo de Equidad Intergeneracional es el comodín que se guardaba el Gobierno por si las medidas acordadas hasta ahora para la reforma no funcionan. Todo el mundo esperaba que el ministro Escrivá explicara en qué consistía, y ya lo ha hecho. Te explicamos en qué consiste y si será suficiente para evitar recortes futuros en las pensiones.

Fuentes del Gobierno han matizado a Uppers que " no es exactamente una subida de las cotizaciones , lo que hemos planteado en la mesa de diálogo social es poner en marcha un mecanismo contingente y temporal, que se activaría únicamente si se aprecia una desviación del gasto en pensiones , es decir, si las medidas que hemos planteado en el primer bloque y las que se puedan aprobar en el segundo no tienen el efecto previsto o si hay una crisis económica o algo imprevisto", explican desde el ministerio.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional es una salvaguarda exigida por Europa , en caso de que las medidas acordadas hasta ahora (sacar gastos impropios de la Seguridad Social, acercar la edad real a la edad legal de jubilación, subida conforme al IPC, cotizaciones de autónomos según ingresos reales, reforma de los planes de pensiones) no logren contener el incremento de gasto previsto en los próximos 30 años, con la llegada de los boomers a la jubilación.

El Gobierno y los sindicatos no quieren ni oír hablar de recortes, y ha decidido que el peso de la reforma recaiga en los trabajadores, y no en los pensionistas, que tienen menos capacidad de maniobra.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi ha pedido tiempo para analizar la propuesta. "Para llegar a un acuerdo sobre un tema tan vital no me pueden dar un papel y pretender que en una semana diga que sí y no saber todo el recorrido". En relación a la subida temporal de las cotizaciones de un 0,5%, el presidente de la patronal ha explicado que "está bien, pero son más impuestos de los que ya están. ¿Se queda ahí o va a haber más medidas posteriores?", ha apuntado Garamendi.