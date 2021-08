Soy pareja de hecho, ¿puedo pedir la pensión de viudedad?

Recordemos que para tener derecho a una pensión de viudedad es necesario que el cónyuge fallecido esté dado de alta , o asimilado al alta , en la Seguridad Social, y hubiera cotizado al menos 500 días en los cinco años previos al fallecimiento. También se puede cobrar si el cónyuge fallecido no se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta, siempre que tuviera al menos 15 años cotizados.

Los asimilados a la alta son, por ejemplo, los desempleados, o los que reciben subsidios de algún tipo o los que no están trabajando por razones de excedencia u otras ajenas a su voluntad, pero no están dados de baja.

La Ley te considera pareja de hecho si no estás casado con otra persona y puedes acreditar mediante documento público una convivencia estable de al menos de 5 años antes al fallecimiento de tu pareja.

A las parejas de hecho, además de los requisitos que se piden a los matrimonios para la pensión de viudedad, se les exige que sus ingresos durante el año natural anterior no alcancen "el 50% de la suma de los propios y de los del causante habidos en el mismo período". Es decir, que durante el año previo al fallecimiento no ganaras más que tu pareja de hecho. Pero es que si no tienes hijos comunes, dicho porcentaje baja hasta el 25%.