El experto en longevidad y pensiones, José Antonio Herce, afirma que la deuda es el problema. "A Bruselas le da igual lo que hagamos, como si queremos pagar el doble de pensión. Lo que no quiere es deuda, no quiere otra crisis de deuda soberana. Si la única forma de que se acumule deuda es quitar una paga extra, lo va a imponer, pero no porque quiera intervenir en nuestro sistema de pensiones". La deuda española está en máximos históricos, por encima del 125% del PIB.

Herce no ve con buenos ojos la subida conforme al IPC tal y como se ha planteado. "Esta medida nos deja un sabor agridulce porque el mecanismo no es simétrico. Si los precios caen, aumentará el poder adquisitivo de los pensionistas, mientras que otras rentas no lo harán porque los salarios, probablemente, no van a tener la suerte de verse siempre actualizados al alza con el IPC. Esta asimetría es una mala noticia porque aumenta innecesariamente el gasto en pensiones. Es un problema que se puede dar y redunda en la insostenibilidad del sistema. No sabemos cómo vamos a pagar esas actualizaciones cuando la inflación sea elevada", concluye el presidente del Instituto BBVA de Pensiones.