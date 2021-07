Para que España reciba los 140.000 millones de euros de los fondos Next Generation necesita presentar reformas creíbles, sobre todo en materia de pensiones. Pero lo acordado hasta ahora no es suficiente , y el plan enviado a Bruselas contiene dos medidas que son las que harán que nuestras pensiones bajen sí o sí.

Empiezan a jubilarse las generaciones del baby boom, y durante 30 años lo seguirán haciendo hasta duplicar el número de pensionistas y multiplicar el gasto. Lo que pasa es que no hay recambio para los millones de cotizantes que dejan de contribuir. Si no hay reformas, el sistema es insostenible.

El caso es que hay que presentar este nuevo mecanismo de equidad intergeneracional antes de fin de año. La patronal lo pide a gritos: "Me da igual cómo se llame, lo que me interesa es que sea un factor de sostenibilidad, porque si no, el sistema es insostenible", ha dicho el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. Por su parte, los sindicatos no quieren ni oír hablar de mecanismos de ajuste, que en el fondo son recortes a la larga, y esgrimen con orgullo la victoria que a su parecer ha supuesto la derogación del factor de sostenibilidad de la reforma de 2013 . La negociación se presenta calentita.