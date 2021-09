Shanghái, Tokio y Hong Kong. Estas son actualmente las tres ciudades más caras del mundo según el informe Global Wealth and Lifestyle de 2021, un documento elaborado recientemente por el banco privado suizo Julius Baer que estudia cuáles son las ciudades más costosas atendiendo a un concepto de sobra conocido por las clases más altas: el lujo puro y duro.

Según apuntan desde Julius Baer, uno de los motivos que ha propiciado que Asia congregue a las tres ciudades más ricas del mundo es la pandemia del coronavirus. A pesar de que la Covid-19 no ha afectado a los hábitos adquisitivos de los más ricos (de acuerdo con la prestigiosa revista Forbes, en 2020 el número de multimillonarios no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado un 30%), la crisis sanitaria sí ha dejado importantes diferencias a nivel regional.