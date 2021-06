Para poder disfrutar de estas ventajas, sin embargo, no basta con trasladarnos todos los días a la oficina a trabajar y trabajar. Al contrario, los efectos positivos que el trabajo puede tener en nuestra salud solo se activan cuando se cumplen una serie de condiciones que dan sentido a ese trabajar y trabajar.

Pero a pesar de que el dinero es importante, lo más importante, de hecho, y la razón por la que muchos soportan todo tipo de penurias en sus puestos de trabajo sin rechistar, existen otros factores que también afectan a nuestro bienestar . Es lo que se conoce como salario emocional, un término que engloba todos esos aspectos no monetarios con los que las empresas premian el esfuerzo de sus trabajadores y que, en los últimos años, ha ido ganando una creciente popularidad en las compañías.

El salario emocional: un método para fidelizar a los trabajadores

Uno de los problemas a los que se enfrentan las empresas, especialmente en los tiempos de bonanza económica, es a la fuga de talento. Los trabajadores, como es natural, están buscando constantemente un puesto de trabajo que cubra todas sus expectativas y que les haga sentirse completamente realizados en el ámbito laboral, y aquí no entra solo en juego el dinero.

Todos estos factores que el dinero no puede pagar son cosas que se pueden cubrir con un buen salario emocional. ¿Qué es lo que incluye? Pues de todo un poco. Por un lado, encontramos productos y servicios como los tickets restaurante, coches puestos por la empresa , cursos de formación o seguros de salud tanto para el trabajador como a su familia. Por otro, una serie de aspectos no tangibles que ayudan a mejorar nuestro ambiente de trabajo, como la flexibilidad horaria, la posibilidad de teletrabajar, el formar parte de un proyecto ambicioso y motivador o el mero hecho de que el trabajo que se realiza sea reconocido y bien valorado por nuestros superiores.

Cumpliendo con estas premisas, es probable que los trabajadores se sientan satisfechos en su puesto de trabajo y que no busquen otros empleos. Eso sí: el salario emocional es importante, pero no hay que olvidar que la felicidad no paga las facturas. El dinero fue, es y será necesario toda la vida, por lo que, si se quiere fidelizar a los empleados, es importante que se les pague correctamente.