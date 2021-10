Con los Edison, Theranos prometía a los estadounidenses que ahorrarían tiempo y dinero en sus análisis de sangre. Bastaba un pinchazo: con solo uno, el invento de Holmes podría analizar la sangre de sus clientes y detectar cientos de enfermedades, como el colesterol o el cáncer. Hacer un análisis sanguíneo nunca sería tan asequible, ni rápido. Solo había un problema: las máquinas no funcionaban. No eran eficaces. Las promesas de Holmes estaban vacías: los dispositivos no podían dar los resultados que prometían, no, al menos, con exactitud.