No son tiempos fáciles para que un joven pueda lanzarse a independizarse y vivir su propia vida. Es posible que tu propio hijo esté en una situación delicada y quieras hacer todo lo que puedas por ayudarle. Darle un piso para que tenga casa propia, o un terreno para que pueda construirla, o dinero para poder comprarla. En esas circunstancias no es extraño que se te haya pasado por la cabeza darle la herencia en vida y aliviar ya sus apuros actuales. Y tampoco sería raro que te hayas preguntado cuál es el procedimiento y si no habrá inconvenientes imprevistos. Aquí te contamos qué hacer en caso de que te decidas por esta opción para repartir tus bienes con efectos inmediatos.