La vida resuelta: un millonario deja su herencia al botones del hotel donde pasaba las vacaciones

El tema de la herencia suele ser tabú, tanto que muchas veces algunos descendientes, por no haberlo hablado en vida con sus progenitores, se llevan alguna que otra sorpresa, no precisamente agradable. Y esto no tiene nada que ver ni con el estatus ni con la clase social, hasta los famosos han desheredado o dejado menos de lo esperado a sus vástagos, un hecho que se repite de vez en cuando. Esta vez ha sido un millonario británico el que ha dejado la mayor parte de su fortuna a una persona que no guarda ningún tipo de relación con su familia y al que no le une ningún lazo de sangre.