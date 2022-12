Musk no tiene nada que ver con las cabezas pensantes de otras grandes corporaciones internacionales. Este sudafricano de 51 años que también tiene nacionalidad canadiense y estadounidense ha revolucionado la industria de la automoción con el coche eléctrico Tesla y le ha dado un vuelco al sector aeroespacial con SpaceX, entre otras importantes empresas como la de túneles The Boring Company. Tras la compra de Twitter los analistas están bastante perdidos porque no saben por dónde va a tirar Musk. Lo mismo se encierra en su despacho que desde su perfil de su red social pretende acabar con la reputación de grandes compañías como Apple por haber retirado la publicidad.