"Te venden lo del emprendedor para sacarse el problema de encima"

"La edad es el filtro principal que emplean las empresas de selección"

Lleva recogidas 70.000 firmas y reclama apoyo

Diego Romero ha atravesado varias veces el desierto de verse discriminado por ser mayor de 50. Demostrar que eres un gran profesional y haber conseguido logros importantes, no sirve de nada cuando te enfrentas a procesos de selección donde el primer filtro es un robot que solo considera tu fecha de nacimiento.

Harto de discriminaciones, ha emprendido en Change.org la campaña "Demasiado mayor para este puesto" para exigir a la Unión Europea implementar un currículum ciego obligatorio en todos los estados miembros y reducir así el edadismo en el mercado laboral.

Un filtro sin alma

"Es increíblemente creativo y a la vez enormemente tenaz, lo cual es una rara combinación que no he visto que tenga mucha gente hoy en día". "Ha creado una de las mejores plataformas de gestión de compras corporativas que he podido ver en el mercado, y podría crear cualquier cosa que se propusiera". "Es un gran profesional, comprometido, dedicado, metódico, inteligente, con grandes ideas, resolutivo ante desafíos complejos, muy colaborador y participativo". Estas son las valoraciones que hacen de Diego Romero algunos directivos para los que ha trabajado. No obstante, de poco le han servido para encontrar trabajo. "Con 35 años me buscaban las empresas, aunque yo no las buscara. Con la edad cada vez te buscan menos, te salen cosas puntuales para ir tirando, pero nadie te contrata".

Profesional acreditado

Diego es consultor informático de alto nivel. Trabaja con los equipos directivos de grandes empresas para organizar mejor los departamentos y optimizar la gestión de los procesos. Ha trabajado con Accenture, y por ejemplo ha reorganizado todo el sistema informático de Prosegur a nivel internacional. Su último contrato lo firmó con la Universidad Villanueva, pero al cambiar el equipo gestor, se quedó fuera. Rondaba entonces los 50. "Cuando salgo de la universidad mando currículum a todos lados, hablo con varios directores de informática de grandes empresas y todos me dicen lo mismo: "mira Diego, ya por edad, no me permiten contratarte".

"Llegó un momento en que me seguían llamando, pero no me contrataban, sino que realizaba los trabajos como autónomo por ejemplo en Evobanco, Triodos, Santander... Yo no quería ser autónomo, pero no tuve más remedio", reconoce Diego.

El camino de Diego lo han recorrido en España cientos de miles de personas en los últimos años. En una sociedad envejecida, donde la mitad de la fuerza laboral tiene más de 45 años, es ridículo expulsar prematuramente a los trabajadores con más experiencia. Y no se entiende especialmente ahora, cuando todos los esfuerzos de la reforma de las pensiones van en la dirección de mantener a los ciudadanos el mayor tiempo posible trabajando.

El último informe "Tu edad es un tesoro" de la Fundación Adecco asegura de que el 52% de las empresas declara encontrar frenos para incorporar mayores de 45 años a la organización. Y los prejuicios son una razón de peso. “Estos estereotipos deben desterrarse en pro de una visión renovada de la fuerza laboral sénior, que ponga en valor cualidades que habitualmente ven reforzadas como la experiencia, la madurez, el pensamiento crítico, las habilidades sociales o la templanza. Se trata de atributos que cotizan al alza y que se traducen en compromiso, fidelidad al proyecto, rendimiento y buenos resultados”, destaca Begoña Bravo, responsable del plan de Integración de la Fundación. Pero a veces, las empresas no facilitan la integración.

Los filtros

En su etapa de consultor ha tenido la ocasión de hablar con directivos de Recursos Humanos de grandes compañías y aprendió cómo funcionan los procesos de selección de personal. "Por ejemplo, la directora de recursos humanos de una gran multinacional farmacéutica me llama para que le ayude a reorganizar su departamento. A la hora de ver la selección de personal, ellos utilizaban Infojob y me dijo "para cada oferta de empleo recibimos miles de candidatos, tenemos ciertos filtros que nos ayudan y el principal es el filtro por edad. Si en cualquier proceso quitas a la gente de 50, pues de 5.000 candidatos se te quedan en menos de 1.000. Y hay muchos ejemplos. Ahora mismo en una gran empresa de construcción naval en Cartagena están buscando gente. Pues una de las instrucciones que han dado a las empresas que les seleccionan el personal es que no tienen que llegar a los 40 años. Es una práctica habitual" asegura.

Currículum ciego

Por eso Diego ha comenzado la campaña para implantar los currículum anónimos en los procesos selectivos. Esta primera barrera es la que deja fuera a los mayores de 45 o 50 años. Diego piensa que si se saltara esta barrera, se tendrían más oportunidades de ser contratados. "El currículum ciego te permite acceder a la entrevista. En un currículum digital o en papel cualquiera puede parecer lo que no es. Pero en una entrevista cara a cara, si eres bueno, puedes defender tu posición. Mostrarte cómo eres, en igualdad de condiciones, pero el 80% de las preselecciones la hacen los robots, y te excluye un robot", explica.

"En otros países no está permitido pedir datos personales en los currículum, la valoración es por competencias. La gente piensa que la gente mayor acepta peor los cambios, se quejan más, están desfasados, y no es cierto. Yo me reciclo constantemente, hago varios cursos al año acabo de terminar un máster, y todos los de mi generación funcionamos así. Pero hay un prejuicio arraigado, difícil de deshacer", lamenta Diego.

Forzados a emprender

Hace 9 años Diego decidió, más por obligación que por convicción, montar una empresa. "Al final tú tienes que darle de comer a tu familia, no puedes pensar en que te encantaría estar contratado, con tus vacaciones pagadas y tus pagas extraordinarias. No vivo la vida de Bill Gates, llevo 9 años y estoy empezando a sacar la cabeza ahora. Económicamente no me compensa pero estoy contento", explica, aunque no cree que sea una solución al problema. "No es una solución válida para todos. El 90% de las empresas de nueva creación fracasan, nadie lo dice, pero es así".

"Como emprendedor estás solo. O te levantas por la mañana y sales a pelear o no te levantas. La gloria o el fracaso dependen solo de ti. Es muy duro, pero también está la satisfacción, de tu proyecto personal, de lo que consigues. Pero mi ejemplo no es del todo válido. La mayoría de la gente pierde sus ahorros, o su patrimonio y al final, están peor que antes. Te venden lo del emprendedor para sacarse el problema de encima".

La campaña