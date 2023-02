Volviendo a la posibilidad de que caduquen las vacaciones que no se han disfrutado quien despeja las dudas es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Una de sus resoluciones judiciales establece que tan solo se perderán los días de vacaciones no disfrutados cuando el empleado renuncie a cogerlos “deliberadamente y con pleno conocimiento”. Además, este tribunal recuerda que los días de vacaciones anuales y retribuidos a los que tiene derecho un asalariado no caducan, aunque no los haya disfrutado en el año que corresponde.