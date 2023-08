La Fundación Help Age acaba de publicar su último informe sobre discriminación en el trabajo, y nos da las pautas para saber si estamos siendo discriminados, y cómo actuar si tenemos la desgracia de quedarnos fuera.

"Es un círculo vicioso. Las empresas reclaman talento y experiencia, pero no aceptan la edad. En general, creo que en España a la gente mayor se le aparca en el trabajo y no se valora su experiencia en lo que debería ser". Este testimonio que recoge el último informe sobre discriminación laboral elaborado por Help Age España refleja muy bien una situación que muchos trabajadores han vivido.