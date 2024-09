¿Convertirte en Detective Privado a los 50?: "Puedes aportar un plus de conocimiento a la profesión"

En términos antropológicos, más que un cazador, un detective privado sería un recolector . Esto quiere decir que si estás atravesando una especie de crisis de madurez y tienes en mente una serie de actividades más o menos 'aventureras', este artículo no es para ti. O sí, porque te servirá para tener una perspectiva más realista: la de detective privado es una profesión que tiene muy poco que ver con hombres taciturnos y torturados "listos para entrar en acción", y sí mucho que ver con el ejercicio de la paciencia y la responsabilidad .

Pero en realidad estas son buenas noticias, porque es en ese tipo de actividades que una persona en plena madurez puede aportar su experiencia a la profesión. "No cabe ninguna duda que el aporte de experiencia de un Detective Privado de 50 años o más (por supuesto que lleve ejerciendo parte de su existencia como Detective Privado) -señala Antonio Labrador Barquilla , Vicepresidente Primero de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España- es un plus de conocimiento para las nuevas generaciones".

En cuanto a la formación propiamente dichas, muchos olvidan que la de detective es en realidad una carrera universitaria . Hay muchas casas de estudio que ofrecen formación criminalística y ninguna pone como requisito tener determinada edad. "No existe oficialmente ningún limite de edad para la formación universitaria como Detective Privado en España - asegura Labrador Barquilla-. Tan solo se requiere cumplir los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Privada 05/2014 para conseguir la habilitación del Ministerio del Interior y ejercer la profesión".

Por otro lado, si estás pensando en que ser detective requiere un físico de héroe de acción, te recordamos que la mayor parte de ese trabajo de recolección de datos y pruebas se realiza en un despacho y el trabajo de campo propiamente dicho muchas veces consiste en esperar . Desde luego, tienes que estar en forma para realizar cualquier tipo de seguimiento. Al respecto, Labrador Barquilla señala que "el único requerimiento de aptitud física es el que marca la Ley de Seguridad Privada 05/2014, que especifica que el candidato a Detective Privado, tiene que ser apto en las pruebas físicas y psíquicas que los centros autorizados (los mismos que se utiliza para la renovación del carnet de conducir) , determinen. No existe ningún otro limite, que el propio que se pueda imponer el Detective Privado ejerciente en función de sus capacidades".

Ser mayor de edad y poseer la capacidad física y la aptitud psicológica necesarias para el ejercicio de las respectivas funciones. Estar en posesión de un título universitario oficial de grado en el ámbito de la investigación privada que acredite la adquisición de las competencias que se determinen, o bien del título del curso de investigación privada, reconocido por el Ministerio del Interior. Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos. No haber sido sancionado/a en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada. No haber sido separado/a del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o en las Fuerzas Armadas españolas o del país de su nacionalidad o procedencia en los dos años anteriores. Y por último no haber sido condenado/a por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.