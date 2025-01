Ante una entrevista de trabajo para aquel que ha superado los 50 años, las décadas de experiencia y los conocimientos adquiridos, después de toda una vida trabajando, puede que no sea suficiente como carta de presentación, sobre todo si es la primera a la que se enfrenta en mucho tiempo. En Uppers hemos consultado con un headhunter cuáles son los consejos para superar una entrevista de trabajo después de los 50 que realmente son útiles.

Tal vez hayan pasado demasiadas cosas desde la última vez que la frase que definía la situación laboral era “Open To Work”. El mercado y los entornos de trabajo cambian a una velocidad vertiginosa de modo que hay que tener claras las condiciones y peculiaridades del presente como la única forma de no llegar a la entrevista desactualizado y desfasado .

El bagaje de haber trabajado tantos años y todo el conocimiento acumulado pueden ser la mejor baza para ser seleccionado y cubrir un nuevo puesto de trabajo. Sin embargo, se recomienda no dar todo por sentado y ser humilde; el saber es infinito de modo que cualquier persona tiene que enfrentarse a que siempre le queda mucho por aprender . De este modo, en una entrevista se puede poner sobre la mesa toda esa experiencia pero también se deben dejar clara tanto la capacidad para aprender como las ganas de seguir haciéndolo.

En demasiadas ocasiones los entrevistadores dan por sentado que una persona de más de 50 años no va a estar interesada en una vacante por las condiciones salariales o que tiene pensado una prejubilación temprana. Como candidato hay que estar abierto a nuevas propuestas al igual que estar dispuesto a reducir las expectativas. Sobre todo es necesario asegurarse de que el entrevistador no presuponga ciertos requisitos u objetivos que no se ajustan a la realidad del candidato.