Por todo esto es complicado desconectar por completo en vacaciones, también porque nuestra rutina está muy marcada y no es fácil de un día para otro cortarla por una nueva, más aún si el trabajo genera episodios de estrés o ansiedad en la persona. Pero, ¿cómo puedo liberar mi mente por completo durante las vacaciones? ¿Qué hacer para no estar constantemente pensando en la oficina en tus días libres?

Sí, días antes de irte de vacaciones es fundamental dejar todo cerrado para que puedas irte en paz y no tengas la incógnita de si será necesario que te llamen. No solo eso, también comenzar a pensar en ellas y los planes que te gustaría hacer.

Y como la tentación está ahí, por mucho que cerremos el ordenador lo ideal es desactivar el correo y otras aplicaciones de nuestro teléfono móvil que estén relacionadas con el trabajo para no terminar cayendo y revisando cosas del trabajo. Como hay cosas que no puedes eliminar por completo, no dudes ni un segundo en, por ejemplo, silenciar por completo el grupo de WhatsApp para no saber nada hasta tu reincorporación. Al final todo está relacionado pues, de no desconectar en tu periodo vacacional, tu rendimiento al volver será mucho peor.