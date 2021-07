Es verano, el calor aprieta y las ganas de hacer planes se limitan a quedar a la sombra para tomar una cañas fresquitas con los amigos o ir a la playa o la piscina para refrescarte ante los más de 30 grados que marca el termómetro, más de 40 si nos viene una de las ya frecuentes olas de calor en estos meses. Pero los más activos y deportistas no quieren dejar de moverse, cosa que está bien pero hay que tener precaución con varios aspectos para prevenir la deshidratación o un golpe de calor.

Que haya calor no significa que no podamos hacer deporte, pero sí que cambiemos nuestros hábitos para evitar el peligro. Exponernos a grandes esfuerzos mientras ahí fuera las temperaturas no son precisamente las más suaves nos puede provocar mareos, calambres, sobre todo en las piernas, dolores de cabeza, mayor cansancio e incluso una lipotimia. Estos síntomas debes tenerlos siempre en mente porque solo significan una cosa: para.