Baja voluntaria . Seguro que has escuchado alguna vez este término, que se refiere a la decisión libre de un trabajador de extinguir su relación laboral con la empresa con la que trabaja. Es así: una baja voluntaria, y nunca debe ser ni una sugerencia ni una exigencia de la empresa. Te explicamos por qué debes negarte a solicitarla en caso de que te lo plantee tu empresa de la mano de Luis F. Pallarés, experto en derecho laboral.

Las empresas también la denominan dimisión o cese voluntario. Si tu decisión es dejar la empresa porque quieres, adelante; si se trata de una presión de la empresa, no deberías hacerlo. Eso es lo que plantea Pallarés, porque al hacerlo estás renunciando a tres derechos laborales: en primer lugar, te quedas sin derecho a paro; por otro lado, te despiden a coste 0, por lo que no tienes derecho a indemnización; y finalmente, al encontrar un nuevo trabajo pero haber sido despedido por periodo de prueba no superado, necesitarás estar tres meses en dicha empresa para tener derecho a paro.