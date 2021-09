Ha ocurrido en Japón. Estamos acostumbrados a que fumar in situ en el puesto de trabajo sea cosa como del siglo pasado, algo que quizá se ha recuperado con el teletrabajo aunque muchos hayan abandonado ese hábito. ¿Quién te va a decir que no te fumes un piti mientras elaboras un informe o creas un presupuesto para un cliente? Pues la empresa japonesa Nomura Holdings Inc. prohibirá a partir de octubre fumar durante el horario laboral tanto para los que acuden a la oficina de forma presencial como para los que aún teletrabajan desde casa. La compañía cerrará en diciembre sus salas de fumadores, pero para controlar a los que no están en la oficina no lo tienen fácil. ¿Se podría hacer esto en España?