Según la OCDE, en España abandonamos el mercado laboral a los 62,1 años. Esto no quiere decir que nos jubilemos a esa edad (la edad real de jubilación está en los 64,6 años), pero muchos dejan de trabajar, y no cobran pensión, no están formalmente jubilados, pero ya no trabajan. En 2018 la edad real de abandono laboral en España se situaba por detrás de países como Portugal (donde era a los 68,5 años), de Irlanda (65,6 años) o Alemania (a los 64 años). La media de la OCDE está en los 65,4 años.