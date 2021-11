Esto, el sentirse infravalorado por la empresa, con la sensación de no poder dar lo mejor de sí, y sin un futuro, al menos, ilusionante o esperanzador, es uno de los principales motivos por el que los trabajadores deciden marcharse a buscar un lugar mejor donde sentirse realizados y en consonancia con lo que valen. Pero no es el único.

En nuestro país, como sabemos, hay más tasa de desempleo y no hay políticas tan flexibles de despidos como en el país norteamericano. " Además, si te vas de una empresa y además tienes 45 años aquí lo tienes complicado para encontrar otro trabajo , pero en Estados Unidos no. Allí sales de un empleo, cruzas una acera y tienes otro. El recorrido por el desempleo en España puede convertirse en un martirio, mientras que allí la experiencia, el aprendizaje es un valor en alza. Se valora muchísimo", reflexiona.

Coincide en el diagnóstico Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs, en cuanto a la posible extrapolación del fenómeno en España: "No vemos que se esté produciendo este fenómeno como en Estados Unidos, pero sí es posible que la pandemia y sus consecuencias hayan provocado un cambio de mentalidad y prioridades en los trabajadores . Sí asistimos a cierto desencuentro entre oferta y demanda en el mercado laboral español, ya sea porque las empresas de determinados sectores no encuentran a profesionales con la experiencia y competencias que demandan o porque hay profesiones que han dejado de ser atractivas para los candidatos por sus condiciones laborales (salario, estabilidad, tipo de tareas a realizar…)".

Aunque las pistas parece que no vayan por una renuncia a gran escala en nuestro país actualmente, Bezanilla no tiene dudas: " En España va a llegar, así lo creo . Tarde o temprano, pero llegará, y esto nos puede servir de aviso, porque ya vemos que hay perfiles que no se encuentran, y cada vez va a ir a más".

La pandemia llegó a nuestras vidas como un tsunami. En el terreno físico, de salud y mental. Nos hizo cambiar, aunque fuera mínimamente, el ángulo de visión de nuestro día a día, y empezamos a valorar cosas que antes, en la vorágine en la que estábamos, no apreciábamos. Una de ella fue el tiempo . Disfrutar de él no solo en el ocio sino también en el negocio. Y este cambio de prisma está teniendo su reflejo ahora en el mercado laboral.

Y es que los tiempos han cambiado y las exigencias de los trabajadores también, como nos dice: "Los del baby boom no pedíamos nada hasta demostrar lo que valíamos, pero ahora los nuevos empleados llegan exigiendo teletrabajo, flexibilidad… Todas esas personas, más las que no son millennials, ven que al poder teletrabajar con éxito durante la pandemia, se pueden seguir exigiendo las mismas condiciones laborales ahora bajo la premisa de si me han consentido trabajar cuando había necesidad, ¿por qué ahora mismo no lo permitís?".