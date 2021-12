Cuando no recibimos respuesta sobre algo que nos interesa, es normal que nos pasemos los días dándole vueltas a la cabeza y que deseemos saber cuanto antes el resultado, ya sea para bien o para mal . Mantener la calma, sin embargo, es importante, sobre todo si queremos parecer profesionales y no denotar nuestro nerviosismo.

Además de mostrarnos educados en el correo electrónico, es importante que no critiquemos a la compañía y al personal en nuestras redes sociales , sobre todo si los perfiles son abiertos, y que no nos personifiquemos en la oficina en busca de una contestación. Tampoco debemos intentar ponernos en contacto con los entrevistadores a través de canales no corporativos, como el perfil de Linkedin, por ejemplo. Intentar buscar una respuesta está bien, y estamos en nuestro derecho, pero hay que saber marcar límites y no insistir más allá de lo que se considera apropiado.

A nadie le gusta no recibir respuestas de algo que le interesa, pero a veces, simplemente, no podemos hacer nada por evitar el silencio. Si después de haber escrito a los entrevistadores no has obtenido ningún tipo de contestación, lo mejor es que te olvides definitivamente del tema y te centres en buscar otra oferta que encaje en lo que buscas. Pese a que esta situación puede ser desagradable, es importante que no te lo tomes como algo personal y que no teorices. Sencillamente, acéptalo. Como dice el dicho, hay muchos peces en el mar, y alguno de ellos será el adecuado para ti.