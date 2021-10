España es campeona de Europa. Sí, de muchas modalidades deportivas, pero también en algunas económicas. Y, para nada, con visos de celebración. Somos los líderes en paro juvenil . Nuestro país tiene una tasa de paro entre los menores de 25 años del 37,1% en junio de 2021 , muy por delante de otros países como Grecia (30,4%) o Italia (29,4%). Ante esta precariedad, no sería de extrañar que tu hijo hubiera cotizado menos de un año y os hicierais la siguiente pregunta: " ¿Tiene derecho a algún tipo de subsidio público? ".

El SEPE, en su página web , da las instrucciones que hay que seguir si se está en esa situación. "Si usted ha trabajado menos de un año, puede acceder a un subsidio por desempleo, pero hay que tener en cuenta que la duración depende del número de meses cotizados y de si tiene o no responsabilidades familiares", indica el organismo público.

Para solicitar este subsidio se deben cumplir una serie de requisitos, como estar desempleado y en situación legal de desempleo o estar inscrito como demandante de empleo y mantener dicha inscripción durante todo el período de percepción y suscribir el compromiso de actividad. Sin embargo, el más importante es el que sigue: " Haber cotizado por desempleo al menos 3 meses , si se tienen responsabilidades familiares, o al menos 6 meses si no las tiene, y no llegar a 360 días. En el caso de tener los 360 días cotizados, tendría derecho a la prestación contributiva".

Además de los requisitos relativos al tiempo de cotización, también entra en juego el hecho de tener rentas por otras vías que no sean las del trabajo. "No percibir rentas de cualquier tipo superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional, sin contar la parte proporcional de dos pagas extraordinarias (Cuantías para este año). Se tendrán en cuenta las rentas íntegras o brutas". Es decir, no se pueden recibir rentas que superen los 723,75 euros.