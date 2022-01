En unos meses, o incluso en pocas semanas, muchas personas cumplirán dos años de teletrabajo desde que allá por marzo de 2020 el coronavirus aporreara nuestras vidas confinándonos durante la primavera para contener al virus. Desde entonces hemos pasado por varias olas de contagios, diferentes variantes y situaciones epidemiológicas muy cambiantes, pero gracias a la vacuna se ha podido volver en muchos ámbitos laborales a una cierta normalidad. Mientras unos ya han vuelto al trabajo 100% presencial, otros optan por un modelo mixto y otros aún aguantan teletrabajando todos los días . Y viene la gran pregunta, ¿somos más productivos desde casa? El síndrome de las ventanas abiertas parece decirnos que no.

En su mayoría la creencia más arraigada en el teletrabajo es que con este modelo somos más productivos, pero no siempre es verdad. El síndrome de las ventanas abiertas va por ahí, ya que nos hace pensar que nuestra productividad está, en mayor medida, relacionada con el número de ventanas que tengamos abiertas en la pantalla de nuestro ordenador. Realmente lo que ocurre en estos casos es que tenemos varios asuntos pendientes y vamos pasando de tarea en tarea sin llegar a completar ninguna. Los estudios realizados en los últimos meses demuestran que el rendimiento de los trabajadores es similar al previo a la pandemia, pero este sistema da una falsa sensación de productividad.

Aunque el teletrabajo no es nuevo, antes de la pandemia estaba implementado en sectores concretos y en casos especiales, por lo que España tampoco contaba con un plan de teletrabajo asentado. Por eso, "a lo largo de este periodo lo que hemos hecho ha sido trasladar el modelo de oficina a los domicilios particulares de los empleados, de forma que se han incrementado algunos aspectos negativos, como la hiperconexión" , comenta Manel Fernández Jaria, profesor colaborador de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

No obstante, el profesor de la UOC advierte que esto no solo afecta a los trabajadores, también a los jefes. Esto se debe a que si es el que dirige el que está en multitarea no parará de interrumpir constantemente a sus empleados, dificultando su desempeño y mermando su productividad.