Probablemente, la venta de su mansión de Bel-Air, a pesar de ser inmensa y de estar decorada con un gusto exquisito, se deba a que ha establecido su residencia en otra de mayores dimensiones tras contraer matrimonio con Ben Affleck en julio de 2022. Jennifer Lopez no tiene vergüenza en declararle a los cuatro vientos que sigue enamorada como el primer día. Hace unos meses le escribió de puño y letra a su marido en redes sociales: “Sentada aquí sola… Mirando mi anillo… Me siento abrumada… Me hace querer cantar… Cómo hemos acabado aquí… Sin rebobinar… Esta es mi vida”.