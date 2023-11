Empieza el invierno y en casa se corren dos riesgos, cada uno peor que el otro: la “congelación” o la ruina. Es una situación común cuando se vive en una casa en alquiler o la estancia en ella va a ser corta y además no cuenta con un buen sistema de calefacción ni está acondicionada ni aislada de cara al ahorro energético. Muchas viviendas resultan ideales en verano y primavera, por eso vivimos en ellas, pero se vuelven poco acogedoras cuando llega el frío.

El problema está en que puede que la vivienda no sea en propiedad, no merezca la pena el desembolso porque el invierno dura poco en esa región o, directamente, no se dispone de un colchón económico para sufragar el gasto. La buena noticia es que siempre se puede tirar de ingenio y encontrar soluciones que conllevan muy poco dinero, sin embargo, resultan muy efectivas.