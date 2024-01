El problema está en aquellos rincones o espacios donde no llega ni cabe la escoba o el cabezal del aspirador, sea robotizado o no. Suele pasar con el sofá cama, ciertas estanterías o muebles y con algunos tipos de camas. Su diseño no permite meter debajo ningún artilugio para limpiar. Día tras día en esa zona inaccesible se va acumulando el polvo y la suciedad hasta que se forma una capa espesa e insalubre ideal para que la tomen al asalto todo tipo de organismos e insectos. Da igual el esfuerzo que se invierta en la limpieza en general, no servirá de nada si no se lleva a cabo en todas las superficies y quienes más lo acusan son las personas cuyo organismo reacciona ante estos alérgenos.