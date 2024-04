¿Y quiénes están comprando edificios de vivienda para arrendar en España? Fundamentalmente capital extranjero , proveniente de gestoras de fondos y con un perfil conservador, según el informe 'El mercado ‘multifamily’ en España' de la consultora JLL, adelantado por El País. No es un negocio para particulares, sino para inversores que adquieren edificios residenciales para alquiler en un segmento que agrupa inmuebles ya operativos y aquellos que se construyen específicamente para alquilar ( build to rent ).

¿Qué tipo de rentabilidad se busca? Predomina el capital core (42%) y el core plus (34%), es decir, el más conservador y que solicita retornos no muy elevados, aunque sí seguros. Por eso no importa pagar más en las adquisiciones a cambio de buenos inmuebles. Aseguradoras y fondos de pensiones son quienes suelen estar detrás del capital core.