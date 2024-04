Freno a los caseros abusones: la plataforma para reseñarles y avisar a otros inquilinos

Buscar piso en el mercado inmobiliario de casi cualquier ciudad española se ha convertido en una empresa casi titánica. La escasa oferta inmobiliaria, sumada al aumento descontrolado de los precios y a los muchos requisitos que imponen los propietarios , deja en una estado de indefensión a quien busca casa, que en muchos casos no tiene más información que los anuncios que las inmobiliarias cuelgan en los portales. Darle la vuelta a esa situación y cambiar las reglas del juego es lo que pretende el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) a través de Reviu , un portal de reseñas sobre pisos que permitirá a los futuros inquilinos obtener información sobre la comunidad de vecinos, la zona, el propietario y la inmobiliaria.

El objetivo es "aportar transparencia en un mercado profundamente opaco", según explica Jaime Palomera, investigador del IDRA y activista del Sindicat de Llogaters -sindicato de inquilinos- de Catalunya en 'La Marea'. En un mundo en el que se puede hacer una reseña online de casi cualquier cosa, ya sea una cena en un restaurante o la compra de un televisor, resulta paradójico que no haya opción de valorar a la persona a la que se paga mensualmente el alquiler. "En el mercado de la vivienda hay una enorme asimetría de la información, ya que el cliente, el usuario, no tiene voz y no tiene apenas información sobre el producto que va a consumir", destaca Palomera.