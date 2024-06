Que no exista una norma a nivel general no significa que no la haya a nivel particular. Lo más probable es que en los estatutos de tu comunidad sí exista algún tipo de referencia a este hecho, y es a eso a lo que se deben acoger los vecinos de esa comunidad. Si tu comunidad tiene como norma en sus estatutos la prohibición de entrada de personas ajenas, tendrás que respetarlo y evitar llevar invitados a la piscina.