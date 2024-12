La compraventa de viviendas se disparó un 51,3% interanual en octubre, el mayor incremento desde agosto de 2021, encadenando cuatro meses de alzas interanuales a pesar de que los precios siguen siendo prohibitivos, según datos del INE. Las 69.418 operaciones registradas constituyen un récord en los últimos 17 años. Y la tendencia no tiene pinta de revertirse. Una cada cuatro personas está pensando en adquirir vivienda en los próximos cinco años, apunta Fotocasa . Entonces, si el precio sube, el coste de la vida también pero los salarios no lo hacen tanto, ¿ quién compra casas ahora en España?

El citado portal trazó el pasado agosto un perfil de comprador que no ha variado en la sustancial desde entonces: 42 años de media, con nivel socioeconómico medio-alto y que quiere una casa de dos dormitorios . Conviene apuntar que en el resto de Europa esa edad se rebaja en siete años. Por tanto, hay más personas que compran -también alentadas por el abaratamiento de las hipotecas en los últimos meses-, pero no son precisamente los jóvenes o las clases medias-bajas.

Los protagonistas de esta demanda solvente son aquellos capaces de resistir las subidas de precios para aprovechar la bajada de intereses. Un perfil caracterizado no solo por la edad, sino que corresponde generalmente a un nivel socioeconómico alto o medio alto , con una importante fuente de ingresos, y que vive en pareja. Entre ellos la consigna que se ha instalado para decantarse por comprar es la de 'ahora o nunca' .

“Mucho comprador está adelantando su decisión porque los precios están subiendo y hay temor a que si lo siguen haciendo ya no compense la bajada de los intereses”, explica Ferran Font, director de estudios de Pisos.com, en El País. Pero la capacidad de compra no es eterna, así que, como no se prevé que los precios se relajen, en algún momento del futuro el mercado puede terminar resintiéndose.