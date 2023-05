El pequeño experimento, sin embargo, no quiere decir que puedas reemplazar el agua con cerveza, vino o cola. De hecho, una de las grandes ventajas del agua es, además de la hidratación, su pureza: no contiene ni alcohol, ni azúcar (los zumos, por muy naturales que sean, pueden contenerla en altas cantidades ), ni otros compuestos que puedan perjudicarte. De ahí su prevalencia como líquido elemento.

Esto no quiere decir que no haya alternativa a los famosos dos litros de agua diarias. De hecho, como ya te contamos aquí, hay un debate abierto sobre la pertinencia o no, de esta recomendación. En particular, tiene que ver con el contexto (como el clima o las costumbres más o menos sedentarias), pero también con la edad: es sabido que las personas mayores son más proclives a los golpes de calor, por lo que necesitan vigilar más la hidratación.