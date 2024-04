No obstante, el paso del tiempo arrastra a todos y, aunque no se quiera, es inevitable, a la par que natural. Eso sí, envejecer no es sinónimo de enfermar. Las funciones se modifican, pero se puede seguir con una vida plena, ya que no tiene por qué comprometerse nuestra autonomía. Así, lo que en un principio estaba terso comienza a caerse y lo que era rápido pasa a ser más lento.