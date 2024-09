Tanto los zorros o los gatos que les acechan, como la deforestación y el desarrollo urbano, que está minimizando sus territorios, son una amenaza para los quokkas. También lo es su fama. Las autoridades locales australianas intentan ponerle remedio; imponen multas a las personas que les molesten y a quienes les capturan pues son un reclamo para personas sin escrúpulos o que desconocen lo que sufren en cautiverio. También recomiendan a los turistas que no se acerquen a ellos y que si lo hacen sea con precaución, que no les toquen, que no les alimenten y que no utilicen el flash si les hacen fotografías.