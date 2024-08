El pasado mes de junio, Silversea, la prestigiosa línea de cruceros de lujo ha presentado su crucero mundial 2027, prometiendo más destinos que nunca. Un lujoso viaje, bajo el nombre de “The Three Oceans World Cruise 2027”, que durará aproximadamente cinco meses y llevará a los huéspedes a través de los océanos Pacífico, Índico y Atlántico.

Con 80 destinos en 35 países, este crucero marcará el itinerario más extenso en la historia de Silversea. "Estamos orgullosos de presentar The Three Oceans World Cruise 2027, que amplía nuestra oferta líder en la industria de viajes prolongados", afirmó Bert Hernández, presidente de Silversea Cruises, en un comunicado de prensa reciente. A bordo del Silver Dawn, uno de los barcos más pequeños que realiza un crucero mundial, los huéspedes viajarán a lugares fuera de lo común en cinco continentes durante 149 días , presentando las estadías en puerto más largas de cualquier crucero mundial.

“En 2027, los huéspedes podrán explorar 50 sitios Patrimonio Mundial de la UNESCO, eventos exclusivos del World Cruise y experiencias culinarias que mejoran el destino a través de nuestro programa S.A.L.T., todo mientras viajan en el confort característico de Silversea. No hay mejor manera de experimentar una gama tan diversa de experiencias icónicas en 2027 que uniéndose a nosotros en el World Curise The Three Oceans”, asegura Hernández.