Seis ejercicios que practicas y que no sirven para nada

Como casi todo en la vida, en el deporte no se trata tanto de la cantidad como de la calidad. Es decir, no importa tanto la cantidad de entrenamientos que se hagan, sino la calidad y la manera con la que se practiquen. Muchos ejercicios que se ven habitualmente en los gimnasios, no servirán para casi nada, incluso pueden poner en riesgo la salud si se realizan olvidando algunos aspectos importantes. Iván Perujo, el entrenador personal de algunas de las celebrities más famosas de nuestro país, explica algunas de las prácticas más comunes que no aportan casi ningún beneficio, y por cuáles han de sustituirse con el fin de mejorar la técnica, evitar riesgos de lesiones y lograr mejores resultados.