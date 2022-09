Cómo tener el pelazo del juez Pedraz

El cabello crece lentamente, entre uno y dos centímetros por mes; es decir, una media de 1,5 cm cada 30 días . Por tanto, el proceso de dejarte melena va a llevar su tiempo, con momentos en que pensarás que no vale la pena tanta espera. El tiempo también va a depender del objetivo que te marques. No es lo mismo que quieras algo discreto o un melenón a lo Jason Momoa .

Si decides que no vas a tocar nuca ni patillas, pero no te gusta el look que luces, hazte con un buen gel o pomada de fijación para mantener el volumen a raya.

Pero también puedes ayudarte de alguna estrategia estilística, como son retocar patillas y nuca o cortar ligerísimamente las puntas. Mejor, sin restar volumen. En esta etapa, tus mejores aliados serán el acondicionador para dejar el pelo más suave y manejable; el cepillo y el secador, para domar y dar forma al cabello, y algún producto texturizante y de fijación. Si no estabas acostumbrado al secador y ves que el calor no le sienta bien a tu pelo, puedes utilizar un protector térmico. La plancha es tentadora e imbatible para 'ahormar' el pelo, pero si quieres mantenerlo en óptimas condiciones, es mejor que aún no la uses.