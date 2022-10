Adiós esterilla, hola sillón: los beneficios del sofá yoga

Pero a veces no tenemos tiempo o ánimo para ir a un centro de yoga. También podemos tener problemas de movilidad. Eso no quiere decir que no podamos practicarlo, aunque te dé pereza sacar la esterilla y tumbarte en el suelo. En ese caso, acude a nuestro auxilio el sofá yoga, una práctica que ofrece muchos de los beneficios del yoga desde nuestro sillón preferido.