Héctor Núñez, sobre la diferencia de piel entre hombres y mujeres: "Es una cuestión de marketing"

Hay una línea que divide el universo cosmético : la línea de los productos 'For Men', los destinados al cuidado exclusivamente masculino . ¿Pero son productos realmente necesarios? Lo serían si la piel de hombres y mujeres fueran completamente distintas. Le hemos lanzado la pregunta a Héctor Núñez Blanco , el famoso Cosmetocrítico de Instagram , que, además, acaba de publicar 'Manual de cosmética aplicada' (Libros Cúpula), una guía para poder manejarse en el mundo de los cuidados beauty .

La diferencia entre la piel de una mujer y un hombre está ahí y da igual la edad. Pero tiene que ver más si nos enfocamos al envejecimiento con la cantidad de componente de la matriz extracelular en la dermis y cómo estos están compactados y la velocidad con la que se va perdiendo. Pero a la hora de establecer una rutina cosmética no hay tanta, una arruga es una arruga en un hombre o una mujer y aquí o en China.

Podemos utilizar una crema corporal para la cara sin ningún problema , lo único que la sensorialidad o l a textura no será la más placentera, ya que los productos corporales suelen ser más densos. En el caso de un gel limpiador de cuerpo no es lo más recomendable ya que suelen tener mayor cantidad de agentes limpiadores.

¿Y si no se dan ninguna hidratante en el cuerpo o en la cara?

Una hidratante en el cuerpo o en la cara no va a hacer nada en tu piel frente al envejecimiento, así que no usarla no es pecado. Las cremas hidratantes son prescindibles en muchos casos.