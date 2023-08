Las manchas cutáneas son esas persistentes huellas que nos incomodan y parecen aferrarse a nuestra piel. Después de la exposición solar y meses sin una rutina adecuada, nuestra piel no tarda en manifestarlo, sobre todo cuando superamos los 50, aunque no es la única circunstancia adversa. “Debemos evitar el sol en el caso de algún tipo de hematoma o herida, si tienes acné, si estás tomando algún tipo de medicación fotosensible, si te has depilado con cera con un dispositivo tipo láser o con algún tipo de luz y, por último, si te encuentras en algún momento hormonal concreto como el embarazo”, explica Myriam Yebenes, directora del Instituto de Belleza y Medicina Estética Maribel Yébenes.