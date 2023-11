Pese a que el código deontológico de la medicina señala que las campañas de rebajas son contrarias al mismo, se siguen ofertando tratamientos estéticos durante este "Viernes negro" con precios muy atractivos: ¿son seguros?

Detrás de estas ofertas se pueden encontrar procedimientos que no cumplen con los estándares de calidad fundamentales para garantizar la seguridad del paciente

Doctora Natalia Ribé, especialista en Medicina Estética: "Por parte del profesional, la responsabilidad radica en excelencia a la hora de llevar a cabo el tratamiento, en utilizar los mejores productos, pero también en poner límites"

Hace días que el mail está lleno de mensajes con un tema omnipresente. Nos acercamos a un nuevo Black Friday y comenzamos a ver una cantidad de descuentos en productos y servicios, que llegan incluso a tratamientos de medicina estética. A pesar de que el código deontológico de la medicina señala que las campañas de rebajas son contrarias al mismo, se siguen ofertando tratamientos estéticos durante el Black Friday con precios muy atractivos para el bolsillo. Pero, ¿esto es seguro?

Rebajas y estándares de calidad

Detrás de estas ofertas se pueden encontrar procedimientos que no cumplen con los estándares de calidad fundamentales para garantizar la seguridad del paciente. Además, una bajada de precios puede representar una mala praxis o una disminución de la calidad de los productos usados, con graves consecuencias como inflamaciones, alergias o infecciones, incluso la necesidad de corregir con otras intervenciones. La doctora Natalia Ribé, especialista en Medicina Estética, directora médica del Institut Dra. Natalia Ribé y Ambassador de IBSA Derma Iberia, ha hablado con Uppers sobre los riesgos que puede suponer comprar determinados tratamientos a través de campañas comerciales tan agresivas como el propio Black Friday.

En tu opinión, ¿campañas como el Black Friday son compatibles con temas médicos, aunque sea en el ámbito estético?

En primer lugar, no debemos frivolizar con la medicina estética, ya que también es medicina preventiva y regeneradora, es sentirnos bien por fuera lo cual va a repercutir en nuestra salud mental y viceversa. No es algo puntual que debemos incorporar solo si hay una promoción; la salud no entiende de ofertas, es un estilo de vida y un estilo de vida no se promociona, se vive. Por eso la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) advierte de que este tipo de campañas son contrarias al código deontológico, ya que pueden suponer riesgos para la salud de los pacientes.

¿Qué puede haber detrás de estas ofertas, aparentemente ventajosas?

Este tipo de ofertas o campañas con su correspondiente bajada de precios para atraer al paciente potencial, pueden esconder un deterioro en la calidad del tratamiento y del producto utilizado, por lo que no solo resultan engañosas sino que su uso puede afectar a la salud. Que alguien nos ofrezca un tratamiento a mitad de precio o menos, lejos de seducirnos debería hacernos sospechar. El precio de un producto de calidad es el que es, y las manos experimentadas que encontramos tras él son las de un profesional que lleva años formándose y tratando a las personas, y eso, nos guste o no, tiene un precio. No debemos olvidar que se trata de nuestra salud, y de una parte tan expuesta como es nuestro rostro y también nuestro cuerpo. Deberíamos estar muy seguros de en quién depositamos nuestra confianza.

Como usuarios o clientes, ¿en qué tenemos que fijarnos?

En el profesional, buscar información sobre la persona en la que vamos a depositar nuestra confianza, su curriculum y experiencia, vídeos, formaciones, eso es vital. Si es un centro médico o simplemente estético, porque el intrusismo en el sector médico estético es un hecho y cada vez nos encontramos con más casos de personas no capacitadas ni formadas para realizar tratamientos médico estéticos que los llevan a cabo en sus centros. Que nos informemos previamente al tratamiento es un acto de responsabilidad que nos puede evitar serios problemas.

¿Qué responsabilidad tienen los médicos, por ejemplo, cuando los clientes piden resultados poco factibles?

Por parte del profesional, la responsabilidad radica en excelencia a la hora de llevar a cabo el tratamiento, en utilizar los mejores productos pero también en poner límites. Es importante que el profesional no ceda a los deseos del paciente si éstos no son realistas o son poco factibles. De hecho, puedo decir por experiencia propia, que en los casos en los que he tenido que decir 'no' nunca me he encontrado con una mala reacción por parte del paciente, sino con total agradecimiento por mi honestidad. La honestidad también hace al profesional.

¿Cuáles son tus recomendaciones para estos días de ‘bombardeo’ de ofertas?