Las cirugías estéticas aumentan un 200% en una década: ¿debería evaluarse la salud mental de los pacientes?

Cada vez más voces autorizadas se unen a esta petición. Una de las últimas es la de Emilio García Sánchez, profesor de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Para este experto, la atención al paciente de cirugías estéticas no reconstructivas debe contemplar el bienestar físico y psíquico. Esta es una de las conclusiones de un estudio realizado por él mismo y publicado por la revista Medicina e Morale. Este estudio concluye que en aquellos casos en los que el equipo médico compruebe la existencia de alteraciones psicológicas, debe tratarse la causa del complejo o el descontento del paciente con su físico y no limitarse a la cirugía. “Estamos ante un aumento de los casos en los que la raíz del problema estético no es de naturaleza física, sino psicológica. En estos casos, el uso del bisturí no es la asistencia que el paciente requiere de su médico y por eso debería ser derivado a una consulta psicológica”, destaca García Sánchez en la revista del CEU.