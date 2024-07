Biotina: el mejor aliado para combatir la caída del cabello

Las personas suelen perder de 50 a 100 hebras de cabello al día. Normalmente, esto no se nota porque crece cabello nuevo al mismo tiempo, esto no es un problema ni síntoma de calvicie. La pérdida de pelo ocurre cuando no crece pelo nuevo. Las razones por las que se cae el pelo en exceso pueden variar desde antecedentes familiares, edad, pérdida de peso significativa, algunas afecciones médicas como la diabetes, estrés, mala nutrición, hasta los cambios estacionales.