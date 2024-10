A los 62 años, es normal tener canas y llevar gafas , ya sea de cerca o de lejos. A partir de los 50 tener una visión perfecta no es lo habitual. Pero Alberto Núñez Feijóo, precisamente a esta edad, ha decidido no seguir exactamente este guion .

En la última sesión de control del Congreso, el secretario general del Partido Popular apareció sin gafas . En agosto trascendió que había sufrido un desprendimiento de retina que requirió una intervención quirúrgica. Normalmente este tipo de intervenciones se hacen con láser y requieren reposo, no exponerse a la luz y no coger peso ni recibir impactos en la zona ocular. Por esa razón, las fotos que aparecieron del líder político en esas fechas le mostraban con gafas de sol o de cristales tintados .

En su última aparición en el congreso, aparecía sin gafas, aunque no se sabe si simplemente ha optado por usar lentillas o si ha aprovechado el verano para operarse de la miopía .

Hoy por hoy, el político luce sus canas sin disimulo . ¿Se trata de un cambio natural, una estrategia política o estrés? Lo cierto es que si tiramos de hemeroteca, la aparición del pelo canoso aparece en un periodo breve, tan breve como cuando dejamos de aplicarnos tinte. Según se explica en OK Diario, el cambio de look contaría con la bendición de Eva Cárdenas , su pareja y madre de su hijo, y habría contado con la peluquera gallega Zoida Lamuz, estilista habitual de Cárdenas.

José María Aznar no mostró sus canas. Quizá no las tenía, quizá no quiso cambiar su imagen o quizá consideró que su poblado bigote y su gesto adusto bastaban para la seriedad que se le pide a un presidente del gobierno. Mariano Rajoy, en cambio, sí mostró una imagen más cambiante. Aunque siempre negó teñirse el pelo, el contraste entre su barba blanca y su pelo oscuro daba qué pensar.