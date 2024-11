La mejor crema antiarrugas por menos de 3 euros, según la OCU

Los primeros signos del envejecimiento en la piel comienzan entre los 30 y 35 años, con las arrugas del entrecejo y las patas de gallo e, incluso, las ojeras. No podemos olvidar que la genética, el sol, el tabaco, una mala alimentación o el estrés son solo algunos factores extrínsecos que influyen y que pueden acelerar el envejecimiento de la piel.

La pérdida de colágeno y elasticidad de la piel, así como el efecto de la gravedad, provoca que las arrugas manifiesten de forma lenta y progresiva con el paso de los años. A los 30 aparecen las primeras líneas de expresión, cerca de los 40 aparecen las arrugas gravitatorias más marcadas, a partir de los 50 aparecen signos que se mantienen en reposo, de forma independiente a la mímica facial, visibles aunque no se esté gesticulando, e irán acentuándose conforme pasen los años. Estas arrugas estáticas están provocadas por la fatiga de las estructuras que constituyen la piel, que pierde volumen de tejido, colágeno y elastina, volviéndose visiblemente más fina y flácida.

Las cremas antiarrugas se han convertido en el mejor aliado de muchos, convirtiéndose en un imprescindible en la rutina fácil diaria . “En el ámbito dermoestético entendemos por cremas antiarrugas aquellas fórmulas que disminuyen las líneas estáticas y dinámicas de la piel que aparecen como consecuencia del envejecimiento de esta, sea de forma independiente o en el marco de tratamientos más amplios. Evidentemente, el paso del tiempo (lo que llamamos envejecimiento intrínseco o crono envejecimiento) es parte de la naturaleza de las cosas. No obstante, el denominado 'envejecimiento biológico de la piel' es una suma de factores genéticos y epigenéticos (extrínsecos, tanto ambientales como conductuales) que sí puede frenarse”, aseguran los expertos de Mesoestetic, referente mundial en el sector de la cosmética médica y la medicina estética.

Uno de los mayores problemas de las cremas antiarrugas es que no tienen mucho efecto, según la OCU el problema es que normalmente el retinol o el colágeno no están en la concentración necesaria para tener un gran efecto sobre la piel. Lo complicado es dar con una crema con un buen balance entre ingredientes y eficacia. No obstante, LIDL ha conseguido un resultado optimo entre precio y calidad con su crema Cien Q10 de día. Según el estudio de la OCU ha sido una de las mejores analizadas con una nota de 64 sobre 100.