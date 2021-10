Tener una barba poblada y bien cuidada es el sueño de muchos, especialmente ahora que el vello facial está tan de moda. A pesar de los agoreros que allá por 2018 vaticinaban el inminente final de su reinado, en estos últimos años la barba se ha consolidado como la tendencia masculina por antonomasia . Ni el confinamiento, ni la pandemia, ni las mascarillas han podido con ella. Sin embargo, y a pesar de lo que pueda parecer a primera vista, lucir una buena barba no es una tarea fácil, sobre todo cuando los genes no están de nuestro lado.

Hace no mucho, en Uppers os trajimos los consejos de varios expertos para mantener una barba con canas en perfecto estado. Saber cómo debemos cuidar de nuestro vello facial es fundamental si queremos sacarle todo el partido al nuestro rostro y no parecer un náufrago dejado de la mano de Dios, así que, si estás pensando en cambiarte de look y sumarte a la moda, ya sabes: libretita y buena letra. Pero ¿qué pasa cuando has seguido todos los trucos y consejos y tu barba sigue pareciendo la de un chaval en plena adolescencia? ¿Hay alguna forma de tener más vello facial?